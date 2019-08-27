В Египте сфотографировали двойника Стива Джобса

В сети обсуждают фотографию человека из Египта, который очень похож на покойного основателя американской корпорации Apple Стива Джобса.

Многие пользователи, увидев снимок, предположили, что это действительно Джобс, который якобы инсценировал свою смерть и скрылся в Египте. Другие комментаторы считают, что мужчина просто похож на американца.

При этом похожа не только его внешность, но также очки, поза, в которой мужчина сидит, и даже жест руки, которую он приложил к лицу. Один из пользователей напомнил, что биологический отец Джобса был сирийцем, что может объяснить подобное сходство.