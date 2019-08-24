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JAC S3

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Сдвоенные патрубки в бампере — имитация
Фото: Борис Ульзибат
Сдвоенные патрубки в бампере — имитация
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Багажник украсили ковриком оригинального цвета. Охотно верится в заявленные 600 литров, поклажи отсек вмещает довольно много
Фото: Борис Ульзибат
Багажник украсили ковриком оригинального цвета. Охотно верится в заявленные 600 литров, поклажи отсек вмещает довольно много
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Фото: Борис Ульзибат
Сзади довольно места для коленей
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Кнопка аварийки — красным
Фото: Борис Ульзибат
Кнопка аварийки — красным
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Приборы пылают синим...
Фото: Борис Ульзибат
Приборы пылают синим...
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Аудиосистема похожа на зайца-робота из «Ну,погоди». В дорогой версии вместо нее предлагают сенсорную мультимедийку. Но в чём её смысл, если даже за доплату в ней нет навигации
Фото: Борис Ульзибат
Аудиосистема похожа на зайца-робота из «Ну,погоди». В дорогой версии вместо нее предлагают сенсорную мультимедийку. Но в чём её смысл, если даже за доплату в ней нет навигации
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Передняя панель выглядит простенько
Фото: Борис Ульзибат
Передняя панель выглядит простенько
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Из-за высокого кузова 16-дюймовые колеса кажутся крохотными
Фото: Борис Ульзибат
Из-за высокого кузова 16-дюймовые колеса кажутся крохотными
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