Международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз роста ВВП России в этом году с 1,6% до 1,2%. С одной стороны, это не критичная корректировка. С другой, она отражает ситуацию не только в России, но и в мире, так как агентство также сократило прогноз увеличения ВВП Китая, Германии, Италии и других стран. Иными словами, можно сказать, что произошла констатация завершения бычьего цикла мировой экономики. Теперь следует ожидать если не кризиса, то как минимум рецессии.

Причин несколько, но основные — это торговая война между США и КНР, которая явно тормозит как американскую, так и китайскую экономики. Особенно последнюю, что неизбежно отражается и на ВВП других стран.

Но неправильно было бы всё списывать на торговую войну. Период роста в принципе исчерпал себя, и тому доказательство — монетарные политики центральных банков ведущих государств. ФРС США вместо планируемого двукратного повышения ставки в 2019 году, наоборот, снижает ее и говорит, что это не предел. ЕЦБ, закончивший политику количественного смягчения в 2018-м, не повышает ключевую, хотя все ждали такого решения в нынешнем году. Всё это явно говорит о том, что регуляторы перешли к стимулирующей монетарной политике, характерной для периода рецессии. Правда, пока еще скорее предрецессионный период, поэтому действия центральных банков сейчас достаточно мягкие.

В российской же экономике, помимо общего тренда замедления, добавляются санкционные риски, колебания цен на нефть, что усиливает неопределенность и, соответственно, снижает потенциальный темп прироста ВВП.

Что делать частному инвестору в таких условиях?

Лично я полагаю, что риски критичных санкций маловероятны, а это значит, резкие скачки валюты свыше 75–80 руб./$ и следующая за этим реакция ЦБ в виде повышения ставки нам не светит. Пока последний вид рестрикций был довольно мягок: ограничительные меры против российского госдолга на первичном рынке для американских компаний, доля которых не слишком критична. А продавать уже имеющиеся российские бонды не требуется.

Значит, остается скорее сценарий рецессии, при котором регулятор, как и положено по классике, будет снижать ставку. Таким образом, цены на облигации будут продолжать рост. Сейчас бумаги РФ и крупнейших компаний дают доходность примерно как вклады, так что их целесообразно покупать через индивидуальные инвестиционные счета типа А.

Что касается российских акций, то в условиях рецессии, как правило, стабильнее всего ведут себя дивидендные аристократы тех сфер экономики, где спрос неэластичен, то есть не сильно связан с экономическими циклами. Это коммуналка, включая электроэнергетику, телекоммуникации, транспорт (но не сферы luxury), продукты питания (базовая продуктовая корзина). Так что, если облигации для инвестора представляются слишком скучным инструментом, вполне можно их разнообразить дивидендными аристократами из наиболее стабильных сфер экономики, но с пониманием возможных колебаний цены.

Если же инвестор желает более активной торговли, можно поработать с двумя противоположными по динамике сырьевыми активами: нефтью и золотом. Уверена, что до конца года будут выходить как новости, положительно сказывающиеся на смягчении торговой войны, так и связанные с ее ужесточением. На благородный металл также могут влиять новости по перспективам Brexit. Так что вполне достаточно иметь именно эти два актива, чтобы оперативно реагировать на новостной фон: негатив — берем золото, позитив — нефть (если речь о работе в long, а не short). Из инструментов можно рассмотреть срочный рынок, а для золота на российском рынке есть еще ETF (Биржевой инвестиционный фонд).

И с таким портфелем из трех частей: облигации, дивидендные аристократы и нефть плюс золото для активной работы, я рекомендую пересидеть всю рецессию. А когда начнется, как в марте 2009-го, разворот на восстановление и начало цикла роста экономики, портфель нужно будет менять, но это уже совсем другая история, да и явно не ближайших одного-двух лет.

Автор — инвестиционный консультант

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