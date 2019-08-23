Прямой эфир

Колокола установили на главный храм Вооруженных сил РФ в парке «Патриот»

0
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На звонницу главного храма ВС России в парке «Патриот» установили основной колокол. Об этом 23 августа сообщает телеканал «Звезда».

Храм Воскресения Господня откроют в парке «Патриот» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Колокола отлили и матировали в ходе полугодовой работы. Отмечается, что все колокола доставили из Воронежа на стройплощадку перед храмом и освятили. По словам священнослужителей, с этого момента храм начал жить полноценной жизнью.

Храм Воскресения Господня возводится в «Патриоте» на добровольные пожертвования — на эти цели собрали свыше 2,9 млрд рублей, уточняет агентство городских новостей «Москва». Он должен стать символом единения народа и русского воинства.

В марте в Кремле подтвердили покупку Владимиром Путиным иконы для главного храма Вооруженных сил России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Из переплавленного оружия вермахта сделают ступени главного храма ВС РФ
Шойгу проверил ход строительства главного храма Вооруженных сил РФ

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019