Картонную фигуру Сутормина пустили с молотка

«Рубин» продал картонного Сутормина за 85 тыс рублей. Аукцион проходил прямо в Twitter казанского клуба. Деньги отправили в родную академию футболиста. Ранее стало известно, что сумма трансфера Сутормина составила 50 тыс. рублей. Из этих денег обязательные выплаты академиям составили всего 5500 рублей. Алексей Сутормин перешел из «Оренбурга» в «Рубин» 28 июня. Спустя 10 дней после объявления клуб продал футболиста в «Зенит».