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Современный парк появится в одном из уссурийских сел

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Жители села Воздвиженка победили в рейтинговом голосовании по благоустройству Уссурийска. Территория набрала больше всего голосов и будет обустроена в первую очередь. Современный парк откроется на улице Ленинской в 2020 году.

На голосовании 17 августа сельчане в этот раз оказались активнее других, передает ИА UssurMedia. Разработанные дизайн-проекты благоустройства предварительно опубликовали для ознакомления граждан на официальном сайте администрации городского округа.

Стенды с проектами были представлены и на участках для голосования. Строительство парка планируется начать весной, как только поступят средства и позволит погода.

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