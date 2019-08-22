Современный парк появится в одном из уссурийских сел

Жители села Воздвиженка победили в рейтинговом голосовании по благоустройству Уссурийска. Территория набрала больше всего голосов и будет обустроена в первую очередь. Современный парк откроется на улице Ленинской в 2020 году.

На голосовании 17 августа сельчане в этот раз оказались активнее других, передает ИА UssurMedia. Разработанные дизайн-проекты благоустройства предварительно опубликовали для ознакомления граждан на официальном сайте администрации городского округа.

Стенды с проектами были представлены и на участках для голосования. Строительство парка планируется начать весной, как только поступят средства и позволит погода.