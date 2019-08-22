На теплоходе, пришвартованном в Петербурге, произошёл пожар

Один человек погиб во время пожара на теплоходе «Пётр Чайковский» в Санкт-Петербурге. Следственные органы возбудили уголовное дело. Жертвой трагедии стал механик, в каюте которого и начался пожар. Более 300 человек —- персонал и пассажиры — были эвакуированы, огонь потушен. Одна из возможных причин пожара: неисправность электрики.