В «Роскачестве» выбрали лучшие электрические чайники

Эксперты «Роскачества» провели исследование электрических чайников. Всего проверили 30 моделей объемом от одного до двух литров.

В исследование вошли 23 производителя из России, Польши, Китая и Турции в ценовом диапазоне от 487 до 7880 рублей. Чайники проверяли по 159 показателям качества и безопасности.

Безопасность

Большинство чайников справились с испытаниями на безопасность. Однако у чайника «Эльбрус» при выкипании воды не сработал термовыключатель.

А у чайника DELTA LUX DL-1057 при проверке безопасности из дна протекала вода. В чайнике Scarlett SC-EK18P44 из-под кнопки выходил пар, а из прибора модели BBK EK 1705S выплескивалась вода.

Качество

Эксперты «Роскачества» также проверили воду после кипячения. При нагревании во всех исследованных чайниках вода не меняла запах, и в ней не появлялся привкус.

Изменения цвета воды в большинстве случаев росли с каждым новым кипячением, однако не превышали санитарно-эпидемиологических норм.

Только в чайнике Endever KR-354 вода стала мутноватой после того, как отстоялась в течение 12 часов.

Маркировка

Мощность, указанная в маркировке, не всегда соответствовала фактической. Эксперты «Роскачества» идентифицировали пять расхождений.

У Xiaomi Smart Kettle Bluetooth указанная составила 1900 Вт вместо фактической 1800 Вт. Заявленная мощность чайника Home Element HE-KT180 составила 1600 Вт вместо фактической 1500 Вт.

Низкая мощность влияла на время нагрева воды. Если в среднем чайник с высокой мощностью справлялся с нагревом одного литра воды примерно за три с половиной минуты, то чайники с мощностью ниже 1600 Вт — более чем за четыре минуты.

Ранее в апреле специалисты «Роскачества» провели исследование утюгов и парогенераторов. По итогам испытаний первое место в топ-10 занял парогенератор Philips GC9640/60.