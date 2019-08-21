Землю с воинских захоронений собрали в Липецкой области

Военнослужащие соединений и воинских частей Западного военного округа в рамках Всероссийской военно-патриотической акции «Горсть памяти» доставили из Липецкой области в Москву землю с 243 воинских захоронений времён Великой Отечественной войны, сообщают в Министерстве обороны РФ.

В церемониях приняли участие фронтовики, жители региона, студенты и юнармейцы, почётные караулы. Они переложили горсть земли с воинских захоронений в солдатские кисеты времён войны. Земля была доставлена к месту будущего музея «Дорога памяти», который расположится на территории парка «Патриот», пишет GOROD48.

Напомним, военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот» открылся в Подмосковье в июне 2015 года. В нем создан военно-исторический комплекс «Партизанская деревня», Центр военно-тактических игр, на площадках под открытым небом представлены образцы советской и российской военной техники.