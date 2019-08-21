Вице-премьер и куратор Арктики Юрий Трутнев решил вступить в большую нефтяную игру. Он написал письмо президенту Владимиру Путину с предложением допустить к работе на арктическом шельфе иностранные и частные российские компании. Объяснил тем, что госкомпании, получившие в 2012 году лицензии, якобы не вышли на намеченные объемы бурения.

Решимости Трутневу не занимать, а с пониманием ситуации в отрасли и проектной логикой не всё в порядке. Когда в 2012 году принимались программы по разработке арктического шельфа, цены на нефть превышали 100 (иногда 130) долларов за баррель. Возможно, Юрий Петрович не в курсе, что произошло в 2014 году. Про Майдан и Крым он наверняка слышал, а про санкции и резкую игру фондовых спекулянтов на понижение нефтяных цен, видимо, нет.

Освоение арктического шельфа становится рентабельным при цене от 80 долларов за баррель. При сегодняшних 60 и недавних 40 в Арктику никто не пойдет — ни иностранный инвестор, ни российский частник. Работать себе в убыток никто не будет. Именно об этом писал в своем письме глава «Роснефти» Игорь Сечин, когда обосновывал необходимость предоставления льгот под арктические проекты.

В Арктике надо не просто бурить скважины, а создавать инфраструктуру: аэропорты, портовые терминалы, линии электропередач, ледокольный флот и танкеры ледового класса, бурильные платформы, жилые поселки, канализацию, системы отопления и прочее. Арктика — это не просто нефтяные и газовые вышки, это новый Русский Север и Северный морской путь.

Кстати, обосновывая свое предложение, Трутнев приводит Севморпуть как один из аргументов допуска иностранных компаний на арктический шельф. Неужели он правда верит, что западные компании в условиях санкций и фактически «холодной войны» рванут в Арктику создавать новую русскую экономику, да еще себе в убыток?

После введения санкций из русской Арктики ушли компании ExxonMobil, Statoil и Eni, ранее принимавшие участие в проектах через совместные предприятия на чисто коммерческих условиях (без получения лицензий). Продолжение работы отечественных предприятий на арктическом шельфе объясняется только тем, что они государственные. Это лишь подтверждает верность решения правительства от 2012 года о допуске на шельф только госкомпаний.

Вся санкционная игра США была изначально рассчитана на то, чтобы ограничить инвестиционные возможности российских компаний и затормозить разработку шельфа. Цель этих действий тоже очевидна — взять в разработку нефтяные месторождения на правах собственности. Постановка нефтяных запасов России на баланс западных компаний взметнет до небес их капитализацию и кредитные рейтинги. В отличие от российских компаний, они от финансового рынка не отрезаны.

Сегодня в США уже в открытую говорится, что русская Арктика и Северный морской путь принадлежат всем. Трамп высказывает экзотические идеи о покупке у Дании Гренландии лишь бы увеличить свой долю в Арктике. Но в аппарате Юрия Трутнева ничего не слышат (вряд ли он сам готовил письмо) и предлагают открыть ворота, в которые никто не ломится.

Когда игра на понижение нефтяных цен закончится, Арктика превратится в Клондайк. Игра старая, ее придумал создатель, первый и единственный глава мировой монополии Standard Oil Джон Дэвис Рокфеллер. Называл ее «большая встряска». Суть игры проста: сначала задираешь цены на нефть — все бросаются бурить скважины; потом обрушаешь — люди разоряются, и ты получаешь все даром.

Возможно, письмо Трутнева мотивировано благими намерениями. В нем приводятся почти все те же аргументы, что и в проекте «Роснефти», но выводы и инициативы обратные. Компания просила предоставить нефтянке инвестиционные стимулы, а она выступит заказчиком для российских подрядчиков в судостроении, машиностроении, металлургии и так далее. Просчитанный мультипликативный эффект по арктическим проектам составляет от 8 до 10 рублей на каждый вложенный рубль.

Трутнев предлагает сделать наоборот — отобрать лицензии у госкомпаний и отдать их иностранным и частным российским нефтяникам. Перераспределение — дело хлопотное, но прибыльное для чиновничества. А там можно будет подумать о льготах и мультипликативных эффектах. Воистину, с такими друзьями и враги не нужны.

Автор — политолог, публицист, аналитик, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России

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