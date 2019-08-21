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Спасших ребенка в Саранске наградят представят к наградам

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Спасителей младенца в Саранске представят к наградам Мордовии. Участкового Василия Мартынова наградят орденом Славы III степени. Полицейскому - водителю Руслану Алукаеву, подполковнику МЧС Руслану Алукаеву и Виктору Ковальчуку вручат медали «За заслуги перед Мордовией». Церемония состоится 22 августа - в День государственного флага России. 19 августа пьяный мужчина грозился сбросить с 3-го этажа пятимесячную дочь. Мартынов пробрался по карнизу к балкону и втолкнул 37-летнего мужчину внутрь. Полицейские отняли ребёнка у отца и передали медикам. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Предположительно, перед этим мужчина поссорился с мамой малышки.

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