Дети пострадали в детсаду Благовещенска при обрушении штукатурки
Трое детей пострадали в одном из дошкольных учреждений Благовещенска. Один ребенок госпитализирован. В игровой комнате младшей группы с потолка упала штукатурка. ЧП произошло в первой половине дня. СК и прокуратура проводят проверку.
Трое детей пострадали в одном из дошкольных учреждений Благовещенска. Один ребенок госпитализирован. В игровой комнате младшей группы с потолка упала штукатурка. ЧП произошло в первой половине дня. СК и прокуратура проводят проверку.