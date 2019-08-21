Товары с нарушением маркировки будут изымать

Товары с нарушением маркировки хотят снимать с продажи. Речь идет о фальсификате, когда состав на упаковке не соответствует реальному. Сегодня продукты убирают с полок магазинов, только если они небезопасны. Но эксперты считают такую практику неверной. В Роспотребнадзоре отметили, что производители не должны вводить покупателей в заблуждение. Например, под видом сливочного масла продавать спред.