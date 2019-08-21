Новый российский беспилотник прошел первые испытания

Новейший российский беспилотник «Альтиус-У» совершил первый полет. Аппарат поднялся на высоту 800 м. Испытания проходили в течение 32 минут, полностью в автоматическом режиме. «Альтиус-У» весит около 6 т, может находиться в воздухе больше суток. Особенность комплекса — применение спутникового сигнала.