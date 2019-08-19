Названы регионы с самым доступным бензином

Самый доступный бензин — на Крайнем Севере и в Москве. Секрет простой: высокие доходы. На среднюю зарплату москвичи и северяне могут купить 2 тыс. л топлива в месяц. Без проблем около 1 тыс. л приобретут на Чукотке, Сахалине, в Якутии и Питере. В Дагестане и Карачаево-Черкесии на одну зарплату приходится 500 л бензина. Среди аутсайдеров — Адыгея, Калмыкия, Алтайский край, Тамбов.