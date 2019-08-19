Жена Нетаньяху бросила на землю кусок традиционного каравая

Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусок традиционного каравая, которым ее вместе с мужем угощали по прилету в Киев. Инцидент произошел в аэропорту.

Чету возле трапа встречали девушки с хлебом и солью, одетые в украинские наряды. Глава израильского правительства, уже знакомый с традицией, отломил кусок каравая, обмакнул в соль и надкусил. Затем он передал ломтик жене, но та его просто бросила на землю.