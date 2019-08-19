«Потешная флотилия»: заплыв самодельных плавсредств прошел в Петербурге

Фестиваль самодельных плавательных средств «Заплыв» состоялся в акватории Финского залива у Парка 300-летия.

Участники самостоятельно продумали и сконструировали оригинальные корабли, на которых преодолели не менее 100 м.

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