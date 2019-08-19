«Потешная флотилия»: заплыв самодельных плавсредств прошел в Петербурге
Фестиваль самодельных плавательных средств «Заплыв» состоялся в акватории Финского залива у Парка 300-летия.
Участники самостоятельно продумали и сконструировали оригинальные корабли, на которых преодолели не менее 100 м.
Подробнее — в сюжете «Известий».
Фестиваль самодельных плавательных средств «Заплыв» состоялся в акватории Финского залива у Парка 300-летия.
Участники самостоятельно продумали и сконструировали оригинальные корабли, на которых преодолели не менее 100 м.
Подробнее — в сюжете «Известий».