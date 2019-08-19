Православные отмечают Преображение Господне

Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный в народе также как Яблочный Спас.

Праздник посвящен событиям, во время которых, согласно Библии, ученики Иисуса Христа — Петр, Иаков и Иоанн — увидели его Преображение. Тогда по пути в Галилею во время молитвы на горе Иисус предстал перед апостолами в божественном облике, в светлых одеждах, окруженный сиянием.

Чудо сопровождалось появлением ветхозаветных пророков Моисея и Илии.

Преображение Господне отмечается в разгар Успенского поста. Он короче Великого, но такой же строгий (верующим нельзя есть мясо, молоко и рыбу). Однако в этот день делается исключение в отношении рыбных продуктов.

В церквях в праздник традиционно освящают фрукты нового урожая, в особенности виноград, яблоки и персики.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит Божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что 30 августа в Брянске пройдет большой Крестный ход со Свенской иконой Божией Матери в память о спасении города во время Отечественной войны 1812 года.