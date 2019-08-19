Прямой эфир

Православные отмечают Преображение Господне

0
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный в народе также как Яблочный Спас.

Праздник посвящен событиям, во время которых, согласно Библии, ученики Иисуса Христа — Петр, Иаков и Иоанн — увидели его Преображение. Тогда по пути в Галилею во время молитвы на горе Иисус предстал перед апостолами в божественном облике, в светлых одеждах, окруженный сиянием.

Чудо сопровождалось появлением ветхозаветных пророков Моисея и Илии.

Преображение Господне отмечается в разгар Успенского поста. Он короче Великого, но такой же строгий (верующим нельзя есть мясо, молоко и рыбу). Однако в этот день делается исключение в отношении рыбных продуктов.

В церквях в праздник традиционно освящают фрукты нового урожая, в особенности виноград, яблоки и персики.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит Божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что 30 августа в Брянске пройдет большой Крестный ход со Свенской иконой Божией Матери в память о спасении города во время Отечественной войны 1812 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Православные христиане отмечают Радоницу
Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019