Идущий на Ибицу паром сел на мель у берегов Испании

Паром, следовавший на Ибицу, сел на мель недалеко от города Бенидорм. Ходу судна у побережья Испании помешали подводные камни.

Эвакуированы более 400 человек — это все, кто находились на борту. Людей на автобусах доставили в Валенсию и Аликанте.

На пароме остались 70 автомобилей, их вернут владельцам, когда снимут судно с мели.