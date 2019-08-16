Суперкубок УЕФА может пройти в Казани

Большой футбол может вновь приехать в Россию. Суперкубок УЕФА в 2022 или 2023 году, вполне возможно, пройдёт в Казани. Город располагает как минимум двумя подходящими аренами. Глава Татарстана уже провёл переговоры с главой УЕФА Александером Чеферином. Казань подала заявку на участие, среди конкурентов Минск, Хельсинки, Белфаст и Тирана. Одно из главных преимуществ Казани — город уже принимал большие спортивные праздники, например ЧМ по футболу и Универсиаду.