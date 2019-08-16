В Петербурге обнаружили посылку с противотанковой миной
В Петербурге сотрудники «Почты России» обнаружили противотанковую мину в посылке. В отделение на улицу Бухарестскую ее доставил курьер. Ранее опасный груз отказались принимать в сортировочном центре аэропорта «Пулково».
Подробнее — в сюжете «Известий».
В Петербурге сотрудники «Почты России» обнаружили противотанковую мину в посылке. В отделение на улицу Бухарестскую ее доставил курьер. Ранее опасный груз отказались принимать в сортировочном центре аэропорта «Пулково».
Подробнее — в сюжете «Известий».