Овечкин посетил товарищескую игру «Авангарда» и «Динамо» в Балашихе
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал специальным гостем товарищеского мачта между «Авангардом» и «Динамо», который прошел в подмосковной Балашихе.
Прославленный хоккеист также принял участие в церемонии открытия филиала хоккейной академии «Авангарда».
Подробнее — в сюжете «Известий».
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал специальным гостем товарищеского мачта между «Авангардом» и «Динамо», который прошел в подмосковной Балашихе.
Прославленный хоккеист также принял участие в церемонии открытия филиала хоккейной академии «Авангарда».
Подробнее — в сюжете «Известий».