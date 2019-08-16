Овечкин посетил товарищескую игру «Авангарда» и «Динамо» в Балашихе

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал специальным гостем товарищеского мачта между «Авангардом» и «Динамо», который прошел в подмосковной Балашихе.

Прославленный хоккеист также принял участие в церемонии открытия филиала хоккейной академии «Авангарда».

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