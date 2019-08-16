Первые пассажиры аварийно севшего А321 прибыли в Крым

Почти 60 пассажиров аварийно севшего в Подмосковье А321 прибыли в Крым.

По данным МЧС, 77 человек отказались от полета в Симферополь. Шесть человек решили отправиться на полуостров на день позже, 16 августа.

В больнице остается один пострадавший.

Утром 15 августа самолет Airbus A321, вылетевший из Жуковского в Симферополь, совершил аварийную посадку в поле. По предварительным данным, двигатели самолета отказали в результате столкновения со стаей птиц.

На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.