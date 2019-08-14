Религиовед назвал поводы для проверки текстов Библии на экстремизм

Библия по закону не проверяется на экстремизм, но использование ее текстов в экстремистских целях подлежит проверке, пояснил старший преподаватель философского факультета МГУ, религиовед Павел Костылев.

Таким образом эксперт прокомментировал информацию о том, что специалисты Вятского государственного университета нашли признаки экстремизма в 29-м стихе 36-го псалма Давида, входящем в Ветхий Завет — древнейшую часть Библии. Текст 29-го стиха, гласит, что «праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек».

Тексты, которые проверили эксперты, находились в собственности у членов «Свидетелей Иеговы» (организация запрещена в РФ).

«Сама Библия по закону не проверяется на экстремизм, если только использование этого текста не имеет экстремистский контекст, то есть берется маленькая цитата и используется в качестве экстремистского призыва», — цитирует Костылева «РИА Новости».

Он подчеркнул, что сама по себе цитата из Писания не подлежит экспертизе на наличие экстремизма, а «ее использование — подлежит проверке».

С 2015 года в России действует закон, запрещающий признавать содержание Библии, Корана, Танаха и Ганджура, а также цитат из них экстремистскими материалами.