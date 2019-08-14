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Капитальный ремонт фасадов завершают на центральных улицах в Омске

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Подрядчики завершают капитальный ремонт фасадов на центральных улицах Омска. На проведение работ город получил более 1 млрд рублей.

Капитальный ремонт проходит в 169 многоэтажных домах. В 159 зданиях обновляют фасады, еще в 10 ремонтируют кровли. Об этом сообщает ИА «Омскрегион». На большинстве объектов ремонт планируется завершить до 1 сентября, если позволит погода. На некоторых домах из-за конструктивных особенностей фасадов ремонт завершится до 1 октября.

При разработке сметы учитывалась необходимость использования современных материалов. Контроль за соблюдением технологий ведут представители управляющих компаний. Также заключен контракт на проведение строительного контроля. На данный момент нарушения при ремонте фасадов не выявлены.

Гарантийный срок на фасады и крыши составит пять лет. Кроме того, по ходатайству главы Омской области Александра Буркова город получил из федерального бюджета еще 1 млрд рублей на капремонт.

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