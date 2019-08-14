На Аляске обнаружили бутылку с письмом советских моряков

Житель Аляски Тайлер Иванофф рассказал, что нашел стеклянную бутылку с посланием 1969 года от советского моряка во время своего повседневного занятия — собирания дров для костра.

При помощи друзей Тайлер перевел послание, в нем оказались теплые пожелания.

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