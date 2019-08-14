На Аляске обнаружили бутылку с письмом советских моряков
Житель Аляски Тайлер Иванофф рассказал, что нашел стеклянную бутылку с посланием 1969 года от советского моряка во время своего повседневного занятия — собирания дров для костра.
При помощи друзей Тайлер перевел послание, в нем оказались теплые пожелания.
Подробнее — в сюжете «Известий».
Житель Аляски Тайлер Иванофф рассказал, что нашел стеклянную бутылку с посланием 1969 года от советского моряка во время своего повседневного занятия — собирания дров для костра.
При помощи друзей Тайлер перевел послание, в нем оказались теплые пожелания.
Подробнее — в сюжете «Известий».