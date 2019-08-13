Российский Су-27 отогнал истребитель НАТО от самолета Шойгу

Истребитель НАТО опасно приблизился к самолёту министра обороны России Сергея Шойгу. Су-27, сопровождавший борт министра, пошёл на сближение и оттеснил F-18. Судя по опознавательным знакам, борт принадлежит Испании. На хвосте виден крест, а на фюзеляже и крыльях — знак ВВС этой страны. Инцидент произошёл над нейтральными водами Балтийского моря.