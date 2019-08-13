В пресс-центре МИЦ «Известия» пройдет круглый стол «50 лет любимым героям «Союзмультфильма»

20 августа в 11:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» пройдет круглый стол на тему «50 лет любимым героям «Союзмультфильма»: славное прошлое и новые возможности анимационной индустрии».

Поскольку мероприятие пройдет 20 августа, в день рождения Чебурашки, дискуссию откроет показ короткометражного фильма «Переезд» (реж. Инна Евланникова), посвященного Эдуарду Успенскому и рассказывающему о том, как знаменитые персонажи киностудии переехали в новое здание. В этом небольшом мультфильме зрители впервые увидят Чебурашку, Гену и Шапокляк в формате 3D. Также участники встречи обсудят будущее анимационной индустрии и о том, какими герои будут популярны через несколько лет.

Участники круглого стола:

Юлиана Слащева, председатель правления Киностудии «Союзмультфильм»;

Павел Шведов, руководитель департамента культурных проектов;

Елена Чернова, руководитель креативного департамента киностудии «Союзмультфильм;

Алена Оятьева, креативный продюсер сериалов;

Леонид Носырев, режиссёр, сценарист, художник, аниматор;

Александр Дорогов, российский и американский аниматор, преподаватель;

Жанна Карлова, медиапсихолог;

Также приглашены эксперты в области кино, анимационной индустрии, медиатехнологий.

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