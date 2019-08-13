Дорогу к туркластеру «Золотые ворота» построят в Алтайском крае

Власти Бийска объявили тендер на строительство дороги к туркластеру «Золотые ворота». Планируется, что она будет трехполосной, по 3,5 м каждая полоса. Согласно документации, сдать объект нужно до 16 ноября.

Объем вложенных инвестиций в туркластер по состоянию на февраль 2019 года составил 1,150 млрд рублей, в том числе внебюджетных — 800 млн, отмечает altapress.ru.

Ранее в Госдуме заинтересовались судьбой бийского кластера «Золотые ворота Алтая» и расхождением данных по его строительству: Алтайский край одновременно отчитывается о его готовности на 7% и 74%. Парламентарии заявили о намерении лично посетить Бийск и на месте разобраться, что все же происходит с объектом.

Напомним, в Оренбургской области в районе Соль-Илецка продолжается реализация инвестиционного проекта «Туристско-рекреационный кластер «Соленые озера». В комплекс войдут отели, бассейны и оздоровительные центры. Место строительства посетил врио губернатора Денис Паслер. Он поручил ускорить реализацию этого проекта.