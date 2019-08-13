В Анапе пьяный дебошир разбил винтовкой голову работнице тира

В Анапе полиция ищет мужчину, который винтовкой ударил в лицо сотрудницу тира.

Группа людей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, пришли в тир. Один из них попросил сотрудницу дать ему пострелять, но получил отказ.

После этого он стал вести себя крайне агрессивно. Мужчина плюнул в девушку и бросил в сторону ее головы винтовку. В результате работнице тира потребовалась медицинская помощь. Как уточняет телеканал, девушка получила травму головы.