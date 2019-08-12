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Косметолог рассказала об опасности масок из овощей и фруктов

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Фото: Depositphotos
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Маски для лица из фруктов и овощей не приносят ожидаемого эффекта и могут быть опасны для здоровья. Об этом в беседе с сайтом aif.ru рассказала врач-дерматолог, косметолог Амина Бердова.

По словам специалиста, избавиться от морщин, пигментных пятен и подтянуть кожу лица при помощи масок из свежего огурца, клубники, арбуза или банана не получится, поскольку единственным эффектом их применения станет небольшое увлажнение верхнего слоя эпидермиса. Такие маски не работают, потому что в задачи кожи входит защита от попадания в организм любых веществ.

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Кроме этого, маски могут вызвать аллергическую реакцию, особенно если кожа сухая или чувствительная. Вместе с тем раздражение можно заработать и при нормальной коже. В частности, покраснение эпидермиса можно получить после маски из томатов, которая якобы обладает лифтинговым и отбеливающим эффектами. В действительности же в помидорах содержится кислота, способная вызвать покраснение и ожог верхнего слоя кожи.

Домашние маски опасно применять людям с проблемной или жирной кожей, потому что она имеет особую чувствительность, а избавиться от акне они всё равно не помогут. Причины возникновения акне нужно искать в гормональных нарушениях и неправильном уходе за собой. Истинную причину заболевания поможет установить специалист, и бороться с угревой сыпью самостоятельно не следует из-за риска возникновения рубцов, сосудистой сетки, пигментации и расширенных пор.

Также не рекомендуются использовать домашние маски при гиперпигментации, потому что проблему они не решат. Вместо этого лучше обратиться к специалисту и в комплексе с косметологическими процедурами и приемом биопрепаратов работать над осветлением пигментных пятен. Помимо этого, подчеркнула косметолог, маски из овощей и фруктов не рекомендуется делать из-за их низкого качества.

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