Сбой пиротехники произошел во время выступления Веры Брежневой в Баку

Во время выступления украинской певицы Веры Брежневой в Баку произошел сбой пиротехники. Об этом исполнительница рассказала на своей странице в Instagram.

Инцидент произошел 11 августа. У организаторов музыкального фестиваля возникли проблемы с пиротехникой, из-за чего на сцене появился «странный столб холодного дыма». Как призналась артистка, сама она восприняла происходящее как запланированный эффект и не стала прерывать выступление.

Между тем в это время за кулисами никто из технического персонала не мог остановить дым, но также решили не прерывать номер, на который ЧП никак не повлияло, пишет «Федеральное агентство новостей».

В марте Вера Брежнева объяснила отсутствие песен на украинском языке. По словам исполнительницы, связано это с тем, что она считает себя российской певицей.