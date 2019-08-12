Прямой эфир

Сбой пиротехники произошел во время выступления Веры Брежневой в Баку

0
Фото: Instagram/ververa
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во время выступления украинской певицы Веры Брежневой в Баку произошел сбой пиротехники. Об этом исполнительница рассказала на своей странице в Instagram.

Инцидент произошел 11 августа. У организаторов музыкального фестиваля возникли проблемы с пиротехникой, из-за чего на сцене появился «странный столб холодного дыма». Как призналась артистка, сама она восприняла происходящее как запланированный эффект и не стала прерывать выступление.

Между тем в это время за кулисами никто из технического персонала не мог остановить дым, но также решили не прерывать номер, на который ЧП никак не повлияло, пишет «Федеральное агентство новостей».

В марте Вера Брежнева объяснила отсутствие песен на украинском языке. По словам исполнительницы, связано это с тем, что она считает себя российской певицей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вера Брежнева рассказала о съемках в засекреченном фильме
Экс-солистка «ВИА Гры» пострадала от бенгальских огней

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017