Российские пилоты завоевали медали чемпионата Европы по высшему пилотажу

Российские спортсмены достойно защитили честь страны в Польше. На чемпионате Европы по высшему пилотажу наша сборная завоевала три медали. Золото и бронзу в классе Advanced принес Дмитрий Самохвалов. В командном зачете сборная России завоевала второе место. За медали чемпионата Европы по высшему пилотажу сражались 46 спортсменов из 8 стран.