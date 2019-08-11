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На Канарах из-за природного пожара эвакуированы около тысячи человек

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Фото: REUTERS/Carla Rodriguez
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Власти испанского острова Гран-Канария эвакуировали около тысячи человек из-за лесных пожаров. Пожар на одном из крупнейших островов Канарского архипелага начался накануне 10 августа.

По данным Europa Press, по состоянию на воскресенье, 11 августа, огонь охватил площадь более тысячи гектаров. Накануне пожарным удалось взять под контроль 85% загоревшихся территорий, но обстановка осложнилась в связи со сменой направления ветра.

Эвакуация населения прошла в муниципалитетах Артенара, Техеда и Гальдар. Жители пока не могут вернуться в дома, так как риск возобновления пожара еще высок.

Источник возгорания находился в районе Артенара. По предварительной информации, пожар начался из-за работы 55-летнего жителя со сварочным оборудованием. Подозреваемый задержан за пренебрежение мерами предосторожности в период пожароопасного сезона — с июля по октябрь.

В июле по меньшей мере 39 человек пострадали в результате природных пожаров в центральной части Португалии. Страна обратилась за помощью в тушении пожаров к Испании.

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