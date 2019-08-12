Встреча президента Украины Владимира Зеленского и Константинопольского патриарха Варфоломея 8 августа в Стамбуле неслучайно вызвала широкий резонанс в блогосфере. Как сообщили некоторые СМИ, Зеленский не подписал подготовленный на Фанаре документ, чем, похоже, сильно расстроил греков и членов Православной церкви Украины (ПЦУ).

Эта встреча прошла в рамках официального визита украинского президента в Турцию. С учетом того что Зеленский ранее не проявлял особого интереса к церковным делам, встретиться с греческим патриархом его, вероятно, попросили лица из команды экс-президента Петра Порошенко или из-за океана. Как представляется, стороны обсуждали перспективы развития на Украине ПЦУ, созданной в конце 2018 года при непосредственном участии Порошенко и Константинопольского патриархата. Варфоломей, вероятно, хотел склонить Зеленского на свою сторону и добиться от него гарантий продолжения политики бывшего украинского лидера в церковной сфере.

Дело в том, что Фанар обеспокоен нынешним состоянием своего детища. С момента получения ПЦУ томоса об автокефалии в январе 2019-го не прошло и года, как названая церковь уже успела расколоться на две части, а «добровольные переходы» общин канонической Украинской православной церкви в ПЦУ практически прекратилась. Кроме этого, ПЦУ не имеет массовой поддержки среди верующей части населения страны. А лишившись государственной помощи, которую ей оказывал Порошенко, в новых политических реалиях она оказалась нежизнеспособной. Новая власть пока не особо торопится взять под свой патронаж ПЦУ.

Такая ситуация вредит международному имиджу патриарха Варфоломея. В других поместных церквях приходит всё более четкое понимание того, что Константинопольский патриарх не уврачевал разделение в церковной жизни Украины, как о том громко заявляли спикеры греческого патриархата накануне и после предоставления томоса, а по сути легализовал раскол. Поэтому сейчас в интересы Константинополя входит приведение ПЦУ хотя бы к минимальному подобию полноценной церкви, достичь чего без участия государственной власти будет крайне сложно.

Еще одной возможной темой обсуждения Зеленского и Варфоломея, вероятно, была судьба церковной собственности, которую Украина обязалась передать Константинопольскому патриархату по соглашению, заключенному между Порошенко и патриархом Варфоломеем в прошлом ноябре. Речь идет о нескольких десятках объектов, в том числе храмов, через которые проходят немалые финансовые потоки. Одним из таковых является знаменитая Андреевская церковь в центре Киева. И отказываться от такого сладкого пирога на Фанаре однозначно не желают.

По всей видимости, положения о поддержки ПЦУ украинским государством и предоставление Фанару обещанной Порошенко церковной собственности и были основными в том документе, подписать который отказался Зеленский. Он заявил, что «власть не должна вмешиваться в церковные дела, я буду защищать независимость церкви».

Может быть несколько объяснений того, почему Зеленский отверг требования патриарха Варфоломея. Во-первых, можно допустить, что могла иметь место намеренная несогласованность действий украинского МИДа, готовившего встречу, и президентской администрации, вследствие чего текст составленного на Фанаре соглашения был предложен для ознакомления Зеленскому уже в Стамбуле. Дело в том, что чиновники кабинета министров, сформированного при предыдущей власти, понимают, что досиживают в своих креслах последние дни, и предпринимают попытки придать порошенковскому проекту ПЦУ необратимый характер. К слову, в том же ключе стоит рассматривать действия министерства культуры, которое в конце июля распространило заявление о лишении Киевского патриархата юридической регистрации, поддержав тем самым главу ПЦУ митрополита Епифания в споре с патриархом Филаретом, заявившим о выходе из новообразованной церкви.

Возможно, что люди Павла Климкина, пока еще возглавляющего украинское внешнеполитическое ведомство, сделали ставку на то, что Зеленский не особо компетентен в религиозных вопросах и не будет подробно вникать в тонкости предлагаемых ему для подписи документов. Однако они не учли нюансов. ПЦУ с самого начала своего существования прочно ассоциируется с именем Порошенко. Открыто поддерживать и продвигать проект своего основного оппонента на президентских выборах вряд ли будет удачным политическим ходом, особенно с учетом того, что иерархи и духовенство ПЦУ в ходе предвыборной кампании открыто обвиняли Зеленского в недостаточном патриотизме, а само становление ПЦУ сопровождалось локальными гражданскими конфликтами.

Во-вторых, вмешательство государства в религиозную сферу показало свою контрпродуктивность на примере того же Порошенко. Тема томоса так и не помогла ему переизбраться на второй срок. На этом фоне политика религиозного нейтралитета представляется более предпочтительной. К тому же Зеленский мог воочию убедиться в отсутствии значительной поддержки ПЦУ населением на примере крестных ходов, проведенных УПЦ и ПЦУ в день Крещения Руси. Соотношение верующих, принявших участие в торжествах обеих конфессий, было явно не в пользу Епифания.

Не исключено, что за словами Зеленского о «защите независимости церкви» стоит отсылка на зависимое от Константинопольского патриархата положение ПЦУ. По крайней мере, патриарх Варфоломей в ходе мероприятия поспешил заверить, что Константинопольский патриархат никогда не будет вмешиваться во внутренние дела ПЦУ. Стоит помнить, что проблема неполноценности предоставленной Константинополем ПЦУ автокефалии не является надуманной. Об этом говорят эксперты и даже отколовшийся от ПЦУ Филарет.

Пока Зеленскому удалось не дать втянуть себя в продолжение порошенковской авантюры с томосом. Однако пока рано говорить о том, что занимаемая Зеленским в данный момент позиция невмешательства в церковные дела будет и дальше преобладать во внутриполитическом курсе официального Киева. Стоит дождаться формирования нового правительства и его первых шагов в религиозной сфере.

Автор — эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ)

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