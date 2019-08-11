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Путин посетил байк-шоу в Севастополе

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Президент РФ Владимир Путин стал гостем байк-шоу «Тень Вавилона». Глава государства приехал в Севастополь за рулём мотоцикла «Урал».

Участники фестиваля подарили президенту диск с фильмом «Русский реактор», снятым во время одного из предыдущих байк-шоу тут же, в Крыму.

Путин получил и еще один презент: байкерский головной убор — меховую шапку.

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