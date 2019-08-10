Замминистра связи РФ посоветовал студентам отказаться от «Википедии»

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин посоветовал студентам не пользоваться интернет-энциклопедией «Википедия», поскольку она содержит непроверенную информацию. Об этом в субботу, 10 августа, сообщает «РИА Новости».

«Не пользуйтесь «Википедией», получите двойку. Потому что «Википедия» — это точно непроверенная информация», — отметил Волин в ходе выступления на форуме «Территория смыслов».

По его словам, достоверность материалов на сайте энциклопедии вызывает сомнения в связи с тем, что пользователи «Википедии» могут самостоятельно вносить в них правки.

В начале июля стало известно, что в России готовятся создать конкурента интернет-энциклопедии «Википедия».

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ разработало проект закона, в рамках которого предлагается утвердить правила выделения средств из федерального бюджета для создания общенационального интерактивного энциклопедического портала.

Как отмечается, соответствующие денежные средства должны укладываться в лимиты, которые выделяются государством Роспечати. Конечным получателем, согласно инициативе Минкомсвязи, должно стать издательство «Большая российская энциклопедия».

«Википедия» — общедоступная многоязычная универсальная интернет-энциклопедия со свободным контентом. На сегодняшний день она является самым крупным и наиболее популярным справочником в интернете. По объему сведений и тематическому охвату «Википедия» считается самой полной энциклопедией.