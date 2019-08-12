3D-модель самолета «Илья Муромец»

Илья Муромец — четырехмоторный цельнодеревянный самолет с двумя несущими крыльями, расположенными одно над другим. Построен в 1914–1919 годах под руководством авиаконструктора И. Сикорского.

Первый в мире пассажирский самолет, а также первый в истории серийный бомбардировщик. Самолет установил ряд рекордов, таких как рекорд грузоподъемности, количества перевозимых пассажиров, времени и продолжительности полета.

Подробнее о технических характеристиках самолета — в инфографике «Известий».