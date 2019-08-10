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Фото: Евгений Багдасаров
Некоторые джипы после смерти становятся мангалами
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Фото: Евгений Багдасаров
Железный трон по версии Jeep Camp
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Фото: Евгений Багдасаров
На Jeep Camp попадаются и самые безумные варианты тюнинга
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Фото: Евгений Багдасаров
Mopar представил спецверсию Jeep Wrangler Rubicon 1941
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Фото: Евгений Багдасаров
Пикап на базе модели Wagoneer выпускался с 1962 по 1971 под именем Gladiator
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Фото: Евгений Багдасаров
Jeep CJ, предшественник Wrangler
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Фото: Евгений Багдасаров
... и красной кожи
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Фото: Евгений Багдасаров
Super Wagoneer 1967 года — роскошь в стиле Jeep. Много хрома...
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Фото: Евгений Багдасаров
Так выглядел «джинсовый» Jeep Cherokee Chief
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Фото: Евгений Багдасаров
Некоторые исторические модели как будто недавно сошли с конвейера
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Фото: Евгений Багдасаров
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Фото: Евгений Багдасаров
Армейская служба Jeep продолжилась и после Второй Мировой
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Фото: Евгений Багдасаров
На Jeep Camp приезжают даже такие ветераны. Willys MB — автомобиль, с которого началась марка Jeep
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