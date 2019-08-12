Карта платит за всё

В прошлом году в России был установлен очередной рекорд покупок в интернете и оплаты товаров и услуг картой. Этот рынок ежегодно растёт, и, по смелым прогнозам аналитиков, к 2023 году его объём может достичь 2,4 трлн рублей.

С одной стороны, это закономерный процесс — банковские карты постепенно вытесняют наличные деньги за счёт удобства обращения и стремительного технологического развития сервисов для их использования. С другой стороны, государство также вводит новые ограничения по использованию наличных денег, переводя торговые отношения в безнал.

В таких условиях успешно развивается интернет-эквайринг — технология, позволяющая расплачиваться за товары и услуги банковской картой в интернет-магазинах, мессенджерах и соцсетях. Благодаря этому многие офлайн-ритейлеры успешно переходят в онлайн, быстрыми темпами развивается малый бизнес и пока совсем новая сфера самозанятых.

Что же такое интернет-эквайринг? Многие из нас регулярно, пытаясь сделать заказ в интернет-магазине, встают перед выбором: сразу оплатить покупку картой или наличными при получении. При выборе онлайн-оплаты мы попадаем в систему интернет-эквайринга, которая перебрасывает нас на страницу процессингового центра, где мы оставляем все свои реквизиты и данные. Центр перенаправляет запрос в банк, который хочет снять деньги, в платёжную систему и в наш банк, который эти деньги перечислит. Весь этот механизм и называется интернет-эквайрингом и вовлекает в себя одновременно нескольких участников.

Причём сейчас эта технология может быть интегрирована не только на сайт интернет-магазина, но и в социальные сети, мессенджеры и мобильные приложения. Практически везде в интернете, где можно что-то заказать, можно сразу же и оплатить банковской картой благодаря этой технологии. Исключение составляют несколько сфер, в которых законом запрещено использовать интернет-эквайринг, — как правило, это нелегальная деятельность: азартные игры, порнография, продажа запрещённых предметов и веществ. Рынок интернет-эквайринга регулируется 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчётов в Российской Федерации».

Государство, конечно, больше других заинтересовано в росте этого рынка и переведении максимально возможного количества операций в безналичный расчёт. Во-первых, это снижает расходы на поддержание оборота бумажных денег. Кроме того, упрощает контроль за движением частных средств. Также это удобно для сбора данных о потребителях: кто что покупает, в какую цену и как часто. 54-ФЗ обязывает всех ритейлеров пользоваться онлайн-кассами, которые передают данные об операциях в ФНС.

Справедливости ради, государство не только принуждает переводить всё в безнал, но и пытается стимулировать этот процесс разными преференциями. В частности, для бизнеса введён налоговый вычет — то есть можно вернуть деньги, потраченные на внедрение онлайн-кассы.

Однако есть небольшое «но» и на этом на первый взгляд безоблачном рынке. Ритейлеры жалуются на высокую комиссию банков за использование эквайринга в целом. Уровень комиссии складывается из трёх посредников: банка-эквайера, платёжной системы и банка-эмитента. Таким образом, конечная комиссия может достигать 3%, что, по мнению ритейлеров, слишком много.

Правда, у банков на это есть свой контраргумент — именно они стимулируют потребителей пользоваться картами и применяют для этого финансовые программы, такие как программы лояльности, бонусы и кэшбеки. Если они будут снижать комиссию за эквайринг, им придётся повышать условия по кредитным картам или отменять программы лояльности.

Кроме этих комиссионных войн стоит отметить также и вопрос безопасности данных. То и дело всплывают случаи кражи данных по картам при оплате покупок в интернет-магазинах. Поэтому, выбирая банк для интернет-эквайринга, стоит обращать пристальное внимание на применяемую защиту от фрода — интернет-мошенничества. Для получения права на интернет-эквайринг организация должна обладать сертификатом соответствия PCI DSS. Есть также и дополнительные системы защиты, такие как 3D Secure — протокол, при котором клиент должен ввести дополнительный пароль, выданный банком-эмитентом. Чем больше уровней защиты, тем дороже услуга интернет-эквайринга.

Кроме технологий защиты, есть ещё несколько параметров, которые стоит учесть, выбирая интернет-эквайринг. В первую очередь, конечно, размер комиссии. При этом следует убедиться, что в договоре не прописаны дополнительные «неожиданные» платежи.

Банки предлагают разный набор инструментов для интернет-эквайринга: от онлайн-касс и терминалов до блокировки средств на карте покупателя или возможности возврата части денег покупателю без отмены всего платежа.

Особенно стоит обратить внимание на готовые решения для работы в соответствии с требованиями 54-ФЗ. Большинство крупных банков в своих предложениях делает упор на этот момент. Благодаря своему стабильному положению именно крупные банки могут позволить самые выгодные тарифы на обслуживание и максимальную защиту данных.