Фиговый лист: почему так сложно растить табак

До XVI века табак рос только в Северной и Южной Америке, пока французский путешественник Андре Теве не привез его семена на родину и не посадил их. За последующие 150 лет культура распространилась по Евразии и Африке. Сейчас табак выращивают почти в 130 странах мира, им заняты более 4 млн га плодородных земель. Лидером в производстве табака на сегодняшний день является Китай, там же проживает и самое большое число курильщиков. Несмотря на всемирную антитабачную кампанию, сворачивать производство никто не намерен, а во многих развивающихся странах экспорт этой культуры — одна из главных статей дохода
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Пока сенатор от штата Кентукки Митч Макконнелл призывает конгресс повысить минимальный возраст, который дает право на курение, в том числе вейпов, до 21 года, на ферме в Шелбивилле продолжается сбор урожая. США являются одним из крупнейших производителей сигарет в мире
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Производство табака — очень важная отрасль сельского хозяйства Болгарии, почти вся продукция идет на экспорт. Поля для его выращивания занимают более 4 тыс. га. Выращивать культуру очень сложно, но болгарских фермеров вынуждают продавать свою продукцию по заниженным ценам. Чтобы заработать себе на жизнь, семья должна посадить табак как минимум на 80 сотках
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Так как растет табак очень долго, его разводят с помощью рассады и только потом пересаживают в грунт. Перед этим поле надо тщательно подготовить, три раза вспахать и столько же раз удобрить. Время пересадки надо выбирать не менее тщательно, оно зависит от микроклимата каждой местности. Момент уборки также очень важен — от этого зависит его качество. После уборки растения подвергают сушке и брожению
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Малави и Зимбабве — две страны, экономики которых очень зависят от производства табака. В Малави выращивание этой культуры обеспечивает до 76% валютных поступлений, при этом около 50% работников плантаций — несовершеннолетние. Зимбабве по экспорту табака занимает 3-е место в мире. Более 170 тыс. фермеров продают свою продукцию государству по установленной цене. В 2018 г. доход составил $892 млн от продажи 252 млн кг. В этом году продажи снизятся минимум на 5% из-за засухи
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Китай — лидер по производству и потреблению табачных изделий, здесь находится треть всего мирового производства. В стране более 350 млн курильщиков, каждый потребляет в среднем 15 сигарет в день
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В Германии насчитывается несколько сотен предприятий, специализирующихся на производстве табака, базируются они преимущественно в землях Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц. Оборот отрасли, в которой занято до 10 тыс. человек, достигает €45 млн в год. Всего 3% сырья идет на внутренние нужды, остальные 97% импортируются
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Josh Edelson
Табак и сигары — одна из главных статей кубинского экспорта, его ежегодный объем составляет около $200 млн. Табачные плантации сосредоточены в основном в провинции Пинар-дель-Рио. Эта статья дохода была настолько важна для Кубы, что плантации даже не национализировали во время революции
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Несмотря на то, что кубинские сигары считаются одними из лучших в мире, фермеры, которые выращивают табак, зарабатывают меньше доллара в день
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Индонезия — пятый по величине табачный рынок в мире. Кроме того, страна занимает третье место по количеству курильщиков, здесь их около 57 млн человек. Освобождение производителей от налогов и доступные цены на сигареты приводят к тому, что здесь курят даже дети
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Каждый год от употребления табака, по данным ВОЗ, погибает порядка 8 млн человек, еще несколько миллионов заболевают раком легких
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