Фиговый лист: почему так сложно растить табак

До XVI века табак рос только в Северной и Южной Америке, пока французский путешественник Андре Теве не привез его семена на родину и не посадил их. За последующие 150 лет культура распространилась по Евразии и Африке. Сейчас табак выращивают почти в 130 странах мира, им заняты более 4 млн га плодородных земель. Лидером в производстве табака на сегодняшний день является Китай, там же проживает и самое большое число курильщиков. Несмотря на всемирную антитабачную кампанию, сворачивать производство никто не намерен, а во многих развивающихся странах экспорт этой культуры — одна из главных статей дохода