В пресс-центре МИЦ «Известия» обсудят итоги приемной кампании в российских ВУЗах

16 августа в 13:00 в мультимедийном пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция по теме «Итоги приемной кампании в российские вузы».

Участники мероприятия:

Радаев Вадим Валерьевич, первый проректор НИУ ВШЭ;

Брюховецкая Светлана Владимировна, ответственный секретарь приемной комиссии, проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при Правительстве РФ;

Карасев Пётр Александрович, проректор по учебно-методической работе РЭУ им. Г.В. Плеханова.

К участию также приглашены представители РГГУ, МГИМО, МГУ.

Участники конференции расскажут об особенностях и итогах приемной кампании в 2019 году, наиболее востребованных направлениях и факультетах, а также проблемах, с которыми столкнулись вузы и абитуриенты.

Основные темы пресс-конференции:

динамика приемной кампании;

информации о новых и приоритетных направлениях подготовки специалистов;

наиболее популярные и востребованные государством направления;

количество бюджетных мест 2019 года;

порядок приема лиц, имеющих особые права при поступлении (без экзаменов, вне конкурса, преимущественное право);

мониторинг вузов и рейтинг качества приема в вузы.

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