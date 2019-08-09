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В пресс-центре МИЦ «Известия» обсудят итоги приемной кампании в российских ВУЗах

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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16 августа в 13:00 в мультимедийном пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция по теме «Итоги приемной кампании в российские вузы».

Участники мероприятия:

  • Радаев Вадим Валерьевич, первый проректор НИУ ВШЭ;
  • Брюховецкая Светлана Владимировна, ответственный секретарь приемной комиссии, проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при Правительстве РФ;
  • Карасев Пётр Александрович, проректор по учебно-методической работе РЭУ им. Г.В. Плеханова.

К участию также приглашены представители РГГУ, МГИМО, МГУ.

Участники конференции расскажут об особенностях и итогах приемной кампании в 2019 году, наиболее востребованных направлениях и факультетах, а также проблемах, с которыми столкнулись вузы и абитуриенты.

Основные темы пресс-конференции:

  • динамика приемной кампании;
  • информации о новых и приоритетных направлениях подготовки специалистов;
  • наиболее популярные и востребованные государством направления;
  • количество бюджетных мест 2019 года;
  • порядок приема лиц, имеющих особые права при поступлении (без экзаменов, вне конкурса, преимущественное право);
  • мониторинг вузов и рейтинг качества приема в вузы.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4438, 4815. Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.

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