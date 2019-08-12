Замедление инфляции в июле и начале августа (примерно до 4,5%) естественным образом подтолкнуло к дискуссии о необходимости более активного снижения ставки Центробанка. Минэкономразвития всё решительнее и решительнее настаивает на уменьшении показателя с целью поддержать спрос и, как следствие, ускорить рост экономики. Регулятор же пока занимает явно выжидательную позицию, снижая ключевую ставку всего на 25 базисных пунктов. И на это есть объективные причины.

На первый взгляд инфляция представляется очень простым явлением, с бытовой точки зрения это обесценение денег. Стоимость одного и того же товара (или услуги, или корзины товаров) сравнивается в настоящий момент и некоторое время (обычно год) назад. Прирост цены и покажет инфляцию. Расчет прост и доступен даже школьнику. Но эта простота обманчива. До сих пор экономическая наука не может твердо и однозначно ответить на вопрос о причинах инфляции в данный момент времени. И, самое трудное, спрогнозировать, как повлияет на инфляцию то или иное решение монетарных властей.

Такая сложность обусловлена тем, что у увеличения цен может быть много разных причин и не все они понятны гражданам. При этом в разное время влияние на инфляцию разных факторов сильно отличается. Есть четыре классические причины роста стоимости товаров.

Первая — это эмиссия денежной массы. В памятные 1990-е годы она была существенным фактором разгона инфляции, но последние лет 20 — не слишком существенна. ЦБ РФ давно научился грамотно управлять денежной массой, и причиной роста инфляции она давно не выступает.

Вторая — монополия отдельных фирм, которые повышают цены, не имея реальных конкурентов. В настоящее время это тоже фактор не особо значимый: монополий осталось не так много.

Третья — объем реального производства. Он может влиять на инфляцию, но сейчас Россия хорошо интегрирована в мировую экономику, и сокращение производства просто вызовет рост импорта, который и не позволит инфляции сильно разогнаться. Так что в качестве инфляционного фактора этот параметр в настоящее время тоже не особо важен.

Четвертая — изменение налогового режима. Рост фискального бремени естественным образом закладывается в увеличение цен и разгоняет инфляцию. В начале 2019 года рост НДС с 18 до 20% действительно вызвал скачок стоимости товаров и услуг. Именно этот фактор и заставил ЦБ проводить жесткую денежно-кредитную политику и держать высокую ставку. Однако уже к середине 2019-го инфляция стала снижаться и вплотную приблизилась к целевому уровню регулятора. Это позволяет предположить, что влияние повышения НДС уже закончилось, и особой нужды поддерживать высокое значение ключевой ставки у Банка России нет. А это значит, что высока вероятность снижения показателя.

На практике же положение дел с ростом цен пока не вполне ясно. С одной стороны, снижение инфляции (вплоть до небольшой дефляции) характерно для этого времени года. На прилавки начинает поступать продукция нового урожая (прежде всего фрукты и овощи), и это ведет к снижению стоимости. Однако пока совершенно неясно, насколько устойчива низкая инфляция и не произойдет ли ее разгон в случае уменьшения ставки.

Несмотря на небольшой рост цен, ожидания россиян по изменению стоимости товаров в магазинах остаются довольно высокими. В этих условиях даже умеренное увеличение инфляции может привести к сильному разгону ее ожиданий, что, в свою очередь, может подорвать многолетние усилия ЦБ по снижению и стабилизации этого показателя. Это заставляет регулятор быть очень осторожным и крайне осмотрительным в вопросе снижения ставки. Слишком уж высока цена ошибки, если ключевая ставка будет снижена слишком сильно.

Однако затягивать вопрос по смягчению монетарной политики тоже нежелательно. Одно из важнейших ограничений, тормозящих экономический рост в России, — низкий спрос (как со стороны граждан, так и со стороны бизнеса). Уменьшение ставки вполне могло бы — за счет роста кредитования — поддержать спрос и ускорить экономику. Призывы поступить таким образом звучат как со стороны Минэкономразвития, так и со стороны предпринимательского сообщества. И по мере снижения инфляции они станут всё громче и громче.

Автор — доцент РАНХиГС

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