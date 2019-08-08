В Красноярск вернулся смог

Красноярск утонул в едкой плотной пелене дыма. Экологи советуют жителям не выходить из дома. Направление ветра сменилось, и он несет дым от лесных пожаров. Видимость на дорогах резко упала, водители едут наугад. За сутки площадь пожаров выросла на 16 тыс. га.