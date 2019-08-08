Под Новороссийском произошло серьезное ДТП

В районе поселка Верхнебаканского под Новороссийском столкнулись автобус и легковой автомобиль. Обе машины перевернулись и упали в 10-метровый обрыв. Трое пассажиров легковушки скончались, среди погибших — двое детей. В автобусе находился 41 человек — большую часть отправили в больницу. Водитель автобуса прошел обследование, алкоголя в его крови не обнаружили. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.