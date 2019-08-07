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UTair оштрафовали за продажу 13 авиабилетов матери двоих детей-инвалидов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Авиакомпанию UTair привлекли к административной ответственности за то, что перевозчик вынудил мать двух детей-инвалидов приобрести 13 билетов на рейс из Кургана в Москву. Об этом сообщили в среду, 7 августа, в Уральской транспортной прокуратуре.

«Авиакомпания UTair оштрафована на общую сумму 50 тыс. рублей по ч. 1 ст. 14.7 КоАП РФ («Обман потребителей») и ч. 1 ст. 14.5 КоАП РФ («Продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии установленной информации»)», — цитирует представителя прокуратуры ТАСС.

В надзорном ведомстве отметили, что, когда возникла данная ситуация, прокуратура выявила нарушения и направила представление UTair, но авиакомпания не согласилась с ним. По данному факту перевозчик привлечен к штрафу 50 тыс. рублей по ст. 17.7 КоАП РФ («Невыполнение требований прокурора»).

В феврале этого года жительнице Хабаровска пришлось купить для себя и своих детей, которые находились в инвалидных колясках после операции, 13 билетов на рейс Курган–Москва авиакомпании Utair. Стоимость билетов вместо запланированных 16 тыс. рублей превысила 60 тыс.

Ранее в пресс-службе UTair сообщили, что для перевозки матери с двумя детьми потребовалось 13 мест: одно — для взрослого, три — для одного ребенка с гипсом и девять — для второго ребенка на носилках. Также UTair заменил самолет на тот, где были места для носилок.

Ранее в июле стало известно, что оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь» планирует обратиться в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа с заявлением о признании UTair банкротом.

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