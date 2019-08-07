Объем «серых» зарплат в России снизился

В 2018 году объем «серых» зарплат в России составил 13 трлн рублей. Эта сумма почти равняется всем расходам федерального бюджета. Примерно у 30% россиян та или иная часть дохода — неофициальные подработки. В прошлом году доля «серых» зарплат составила 12,6% ВВП. Это минимальный показатель за последние пять лет. Снижение наблюдается с 2014 года. Например, в 2015-м этот показатель равнялся 13,5%. Через год — уже 13%. В 2017-м доля «серых» доходов составила 12,9% ВВП.