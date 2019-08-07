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В России подорожали товары для школьников

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Топ-10 необходимых вещей для ученицы или ученика подорожал на 2%. Набор из школьных товаров, обуви и одежды обойдется в 10 700 рублей. В обязательный комплект входят: школьная форма, блузка, кроссовки и туфли, рюкзак, тетради, ручки, пенал. Больше всего подорожали рубашки (в среднем на 40% по стране) — за нее придется отдать 1,1 тыс. рублей. Школьная форма — примерно 1,8 тыс. рублей (это дороже примерно на 6% в сравнении с прошлым годом). Чуть больше придется отдать в магазине за обычный пенал — больше 500 рублей. Зато подешевела обувь: кроссовки стоят около 1,7 тыс., а ценник на туфли меньше на 13% — чуть больше 1 тыс. рублей.

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