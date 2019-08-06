Участники «Дня без турникетов» окажутся на марсианской станции, узнают об устройстве аэропорта и тайны исторической Москвы

Открылась регистрация на участие в акции «День без турникетов». Она пройдет под темой «Концептуальный отдых», таким образом участники познакомятся с различными форматами иммерсивных и образовательных экскурсий. Помимо этого, гости акции традиционно познакомятся с новыми разработками высокотехнологичных компаний и особенностями ведения малого бизнеса.

Новая акция «День без турникетов» пройдет в Москве с 8 по 10 августа. Посетителей ждут многочисленные увлекательные экскурсии и мастер-классы.

«Сегодня предельно важно совмещать развлекательную и образовательные составляющие практически в любой сфере, как в учебе, так и в отдыхе. Современная Москва предоставляет уникальные возможности для такого симбиоза. Именно поэтому очередная летняя акция пройдет под темой интерактивного отдыха. Надеемся, что гости акции смогут зарядиться энергией и позитивным настроем на конец лета», – отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Участников акции ждет полноразмерный макет научно-исследовательской станции на Марсе. Данная станция является проектом цикла МАРС-ТЕФО, объединяющим игровые образовательные тренажеры для подготовки детей к новым профессиям. На Станции МАРС дети смогут не только попробовать выполнить задания постоянного экипажа, но и узнают, какие высокотехнологичные специальности будут востребованы в недалеком будущем.

В аэропорту Домодедово, одном из крупнейших аэропортов России и Восточной Европы, участники акции ознакомятся с жизнью аэропорта и его устройством, посетят авиатехническую базу и даже понаблюдают за операциями взлета и посадки воздушных судов.

В свою очередь участникам акции, интересующимися историей Москвы, предложат образовательную прогулку-экскурсию, во время которой гости смогут узнать много нового и интересного об исторических достопримечательностях столицы.

Зарегистрироваться на «День без турникетов» можно на сайте акции.

Акция «День без турникетов» впервые прошла в Москве в 2012 году. Тогда около 600 человек посетили восемь предприятий. С тех пор участниками стали свыше 94 тысяч человек и более 174 инновационных производств столицы. Предыдущая акция состоялась в июле этого года. В ней приняли участие 35 компаний и около семи тысяч человек.