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Драгоценные камни изъяли на таможне у новосибирца на рейсе из Бангкока

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Рубины, изумруды и александриты изъяли у пассажира, прибывшего авиарейсом Бангкок–Новосибирск. Стоимость камней искусственного происхождения превышает 350 тыс. рублей.

Эксперты отмечают, что такое количество драгоценных камней нельзя отнести к товарам для личного пользования, их необходимо декларировать по установленной форме. У 43-летнего новосибирца изъяли около 700 г кристаллов. Об этом сообщает vn.ru. В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении.

В 2018 году пассажир уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. При вылете в Таиланд у него изъяли около 2,5 тыс. искусственных кристаллов с огранкой и более 40 кг необработанных камней общей стоимостью более 5,4 млн рублей.

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